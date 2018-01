VIDEO: Se zgodi: Trump pozabil besedilo himne

ATLANTA – Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek obiskal finale univerzitetnega prvenstva v ameriškem nogometu v Atlanti, kjer ga je množica pričakala z mešanico aplavzov in žvižgov, prislužil pa si je tudi ploho kritik, ker je imel pri petju ameriške himne težave z besedilom. Predsednikovi zagovorniki trdijo, da je bilo to zgolj posledica dejstva, da je bil Trump, ki slabo sliši, na igrišču, kjer je bilo težko slišati himno in ji slediti.



Trump je zanetil spor med Američani s kritiziranjem poklicnih nogometašev, ki ob igranju himne pred tekmami s klečanjem protestirajo zaradi policijskega nasilja in rasne neenakopravnosti v ZDA. Američanom je priporočil, naj bojkotirajo tekme, dokler ne bodo vsi igralci spoštljivo stali ob igranju himne.