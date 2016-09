VIDEO: Se Trumpu izmika predsedniški stolček?

NEW YORK – Za predsedniškima kandidatoma Hillary Clinton in Donaldom Trumpom je prvo televizijsko soočenje, ki je potekalo na univerzi Hofstra. Po mnenju televizijskih analitikov bi morala zmaga pripasti demokratski kandidatki Clintonovi. CNN je v svoji anketi po koncu soočenja razglasil, da se je Hillary odrezala veliko bolje od Trumpa. Clintonova je po tej anketi dobila 63 odstotkov glasov, Trump pa le 27. V 90-minutnem soočenju, ki si ga je ogledalo 100 milijonov gledalcev, ni manjkalo sporov in nesoglasij med kandidatoma. Po neuradnih podatkih naj bi bilo to najbolje gledano soočenje v zgodovini.

Obtožbe letele z ene strani na drugo

Trump je v debati večkrat skakal v besedo Clintonovi in jo skupaj s predsednikom Barackom Obamo obtožil, da sta kriva, da je Amerika postala razvalina, ki jo izkorišča ves svet, še posebej zavezniki in južna soseda Mehika ter Kitajska. Trgovski sporazum je označil za katastrofalnega, Clintonovo pa je okrivil tudi za nastanek Islamske države in propadanje gospodarstva zaradi regulacij in visokih davkov, ki jih namerava še zvišati.

Po zadnji anketi televizije ABC in časopisa Washington Post je neodločenih le še okrog 20 odstotkov volivcev, to so predvsem mladi, neodvisni in delno tudi volivci Bernarda Sandersa, glavnega tekmeca Clintonove v boju za demokratsko nominacijo. Kandidata, ki sta v anketah trenutno skoraj izenačena, sta si prizadevala pridobiti te volivce. Do konca kampanje sledita še dve televizijski soočenji. Naslednje 9. oktobra na univerzi Washington v St. Louisu bo potekalo kot javna tribuna, zadnje 19. oktobra na televiziji Fox pa bo v Las Vegasu v podobnem formatu kot ponedeljkovo, to je dva kandidata in voditelj. Že 4. oktobra bo na univerzi Longwood v Virginiji soočenje podpredsedniških kandidatov republikanca Mika Penca in demokrata Tima Kaina. STA

Nasprotnika sta se večkrat tudi zbodla. Trump je navdušil, ko je dejal, da bo objavil davčne napovedi, če bo Clintova objavila svojih 30 tisoč izbrisanih delov elektronske pošte z zasebnega strežnika. Clintonova pa je požela navdušenje, ko je zavrnila Trumpove kritike, da ni dovolj vzdržljiva za položaj predsednice. »Ko boš ti prepotoval 112 držav, se pogajal o sporazumih in talcih in vzdržal 11 ur zaslišanja v kongresu o Bengaziju, potem mi lahko govoriš o vzdržljivosti.«

Drug na drugega

Clintonova je Trumpa obtožila, da je glavni pobudnik rasističnih dvomov o kraju rojstva Obame, on pa je to krivdo poskušal prevaliti na njo. Razprave o gradnji zidu na meji z Mehiko ni bilo, Clintonova pa je opozorila, da je Trump ženske označil za prasice, psice in gnoj ter da bo nekdanja lepotna tekmovalka latinskoameriškega izvora, ki ji je rekel miss sobaric, dobila državljanstvo in bo glasovala proti njemu.