VIDEO: Rdeča stopnja preplaha, zaradi poplav ljudje zapuščajo domove

RIM – Na severu Italije se po večurnih močnih padavinah danes soočajo s hudimi poplavami. V delih dežel Ligurija in Piemont so razglasili najvišjo, rdečo stopnjo preplaha, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila italijanska civilna zaščita.

Reka Tanaro je v vinorodnem okolišu Cuneo v Piemontu prestopila bregove, zaradi česar so morali zapreti več cest. Poplavila je tudi središče kraja Garessio s tamkajšnjim mostom vred, zaradi česar je kraj sedaj razdeljen na dvoje. Tam so morali zapreti več obratov in šol. Tudi v Mondovi so zaprli šole, ponekod pa še univerze in parke.

Danes popoldne so zaradi varnosti zaprli tudi največjo italijansko tovarno podjetja Ferrero v bližini kraja Alba. Tovarna bo predvidoma zaprta do petka, so pa odpovedali tudi praznovanje ob 70-letnici podjetja, ki je bilo napovedano za ta konec tedna.

Predsednik pokrajine Piemont Sergio Chiamparino razmišlja, da bi oznanil izjemno stanje, saj bi potem lahko zaprosili za pomoč v obliki finančnih sredstev, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Deževje je sprožilo tudi zemeljske plazove. V pokrajini Savona so morali zaradi nanosov zemlje zapreti več cest, več deset družin je moralo zapustiti svoje domove. Zaskrbljeni so tudi kmetovalci ob reki Pad. V 24 urah je namreč gladina te najdaljše italijanske reke narasla za 1,5 metra, poročajo italijanski mediji.

Civilna zaščita za zdaj ne poroča o morebitnih poškodovanih. Iz Ligurije so sporočili, da pogrešajo moškega, ki je lovil ribe v bližini Genove, še piše dpa.

Italijanski premier Matteo Renzi bi moral danes zvečer v okviru svoje kampanje pred nedeljskim referendumom obiskati kraj Turin, vendar je obisk preložil na petek, ko naj bi se izboljšale vremenske razmere.