VIDEO: Prva dama prepevala Thompsona

Predsednica Hrvaške Kolinda Grabar Kitarović, podpredsednik vlade in obrambni minister, prvi mož vojske in ostali so se na otvoritvi na mednarodnem vojnem romanju v francoskem Lurdu zelo zabavali.



Predsednica je na instagram profilu objavila posnetek, kako skupaj prepevajo znani komad hrvaškega pevca Thompsona Lijepa li si.



Thompson bi sicer moral v soboto gostovati na razprodanem koncertu pri nas v Mariboru, a so ga, kot smo poročali, prepovedali.

#Lourdes #hodocasce #nekavidedanasima A post shared by Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) on May 20, 2017 at 9:06am PDT