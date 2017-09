VIDEO: Pripravljajo se na najhujše: sunki vetra do 220 km/h

Trgovinske police so že izpraznjene. Največ kupujejo vodo in hrano. Foto: Reuters

MIAMI – Po orkanu Harvey, ki je pretekle dni pustošil po Teksasu in Louisiani in je po ocenah Accuweatherja povzročil preko 190 milijard dolarjev škode, kar je okoli odstotek ameriškega bruto domačega proizvoda, so ZDA spet v pripravljenosti. Preko severnega Atlantskega ocena prihaja orkan Irma. Orkan ima trenutno moč tretje stopnje (veter do 180 km/h), a naj bi se v naslednjih 48 urah še okrepil, predvidevajo sunke vetra do 220 km/h.



Močnejši od Katrine iz leta 2005

Že v tem trenutku, ko je Irma še nad oceanom, naj bi bila močnejša od orkana Katrine, ki je v ZDA pustošil leta 2005. Zato ni čudno, da se nanj pripravljajo z vso vnemo na Floridi (razglasili so izredne razmere) in na Karibih. Te naj bi Irma dosegla danes zvečer ali v sredo po lokalnem času. Najbolj so ogroženi Bahami, Portoriko in Hispaniola.

#Irma has now generated more Accumulated Cyclone Energy than the entire 1983 Atlantic hurricane season. pic.twitter.com/8EzPEsUpRw — Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 4, 2017