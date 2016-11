VIDEO: Priprave na superluno: tega v naslednjih dneh nikar ne počnite

Pred nami je prav poseben dogodek, polna luna, ki bo ena največjih v zadnjem stoletju . Novembrska polna luna bo bliže Zemlji kot običajno in bo zato videti 14 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša od običajnih polnih lun. Tako imenovana superluna bo nastopila 14. novembra ob 14.52, opazovali pa jo bomo lahko v noči s 14. novembra na 15.

Zaradi njene velikosti bo tudi vpliv na človeka večji: vplivala bo lahko na počutje, odnose in odzivanje, pričakujemo lahko tudi čustvene izbruhe. Strokovnjaki pravijo, da je čas superlune odličen za spremembe in dvig zavesti, zato je uporabno vedeti, kaj je v tem času dobro početi in česa ne.

Temu se raje izogibajte

Stresu in hitenju: čeprav je težko, se v času superlune potrudite, da ne podležete stresu in dan preživite čim bolj mirno.

Negativnim čustvom: ker so med polno luno vsa čustva potencirana, se je dobro izogibati negativnim občutkom. Raje zato izberite srečo in zadovoljstvo, ki se bosta tako še povečala.

Prevelikim količinam hrane: čeprav se nekateri odločijo za post, ni treba zaiti v take ekstreme. Dovolj bo, da se prehranjujete s čim bolj lahko in svežo hrano.

To je dobro postoriti