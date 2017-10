VIDEO: Prek Airbnb oddajal nepremičnino, v katero je namestil skrite kamere

LONGBOAT KEY – Derek Starnes je z ženo prek znanega portala za posredovanje pri najemanju nepremičnin Airbnb najel prelepo hišo v Longboat Keyu na Floridi. V spalnici sta imela detektor dima, ki pa se je Dereku zdel sumljiv. Kmalu je ugotovil, da ni šlo za detektor, ampak za skrito kamero, ki je bila usmerjena v posteljo!

Nepremičnino je oddajal 56-letni Wayne Natt. Policija ga je prijela in preiskala dom. Našli so več kamer, ki so sposobne snemati v visoki ločljivosti, tudi zvok, in še nekaj videomateriala. Natt je trdil, da so vsi dali soglasje za snemanje. Na vprašanje, zakaj so potem kamere zakamufilirane v detektorje za dim na stropu, je pojasnil, da zaradi boljšega kota ...

Airbnb je uporabnika blokiral, a za 40 najemnikov je že prepozno. Policija jih sicer poziva, naj se javijo ...