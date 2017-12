VIDEO: Predrago božično drevo zasuli s toaletnim papirjem

BEOGRAD – Mestna uprava v srbski prestolnici si je nakopala kup težav zaradi božičnega drevesa, ki stoji v središču mesta. Mestne funkcionarje čaka celo kriminalistična preiskava, potem ko je prišlo na dan, da so zanj plačali 83.000 evrov. Božično drevo je visoko 18 metrov in okrašeno z 200 rdečimi kroglami.

Zasuli so ga s toaletnim papirjem

Srbska javnost je ogorčena zlasti zdaj, ko je na dan prišla informacija, da je drevo v Beogradu dražje celo od tistega v New Yorku. Da bi Beograjčani mestnim očetom na čelu s Sinišo Malim jasno pokazali, kaj si mislijo o tako dragem drevesu, so ga zasuli s straniščnim papirjem in plastičnimi vrečkami.