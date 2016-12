VIDEO: Prebuja se supervulkan v Italiji, obeta se nam katastrofa

NEAPELJ – Ne, to ni ena izmed scen iz hollywoodskih filmov, temveč resničnost. Supervulkan Campi Flegrei, ki se nahaja v bližini italijanskega mesta Neapelj, se počasi prebuja. Kaj to pomeni za Italijo in Evropo nasploh?

Italijanski in francoski strokovnjaki inštituta za geofiziko so odkrili znake, da se vulkan prebuja, poroča Telegraf. Ni še jasno, kdaj bi lahko vulkan izbruhnil, menijo pa, da bi se to lahko zgodilo enkrat v naslednjih treh desetletjih. Izbruh vulkana bi pomenil veliko nevarnost, saj na tem področju prebiva veliko ljudi, pepel, ki bi prišel v atmosfero, pa bi lahko spremenil podnebje na planetu.

Vulkan je do danes izbruhnil le trikrat, enkrat pred 35.000 leti, drugič pred 12.000 leti, tretjič pa leta 1538.