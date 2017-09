VIDEO: Prebudil se je vulkan, prebivalci bežijo na varno

PORT VILA – Vanuatu je danes odredil evakuacijo enega od svojih otokov, kjer se je pretekli konec tedna prebudil vulkan, ki zdaj grozi z izbruhom. Vseh 11.000 prebivalcev otoka Ambae bodo evakuirali do 6. oktobra, so danes sporočile oblasti v državi.

Po njihovih navedbah gre za prvo tovrstno evakuacijo celotnega otoka v zgodovini države. Z ladjami bodo ljudi umaknili na varno na sosednje otoke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Večina prebivalcev otoka Ambae se je sicer že zatekla v evakuacijske centre na otoku, potem ko so na njihova naselja začeli padati kamni in pepel iz vulkana Manaro Voui. Ko sta iz tega pretekli konec tedna začela uhajati para in pepel, so oblasti razglasile izredne razmere in nevarnost izbruha povišale na četrto, drugo najvišjo. Pričakujejo, da bo narasla na peto stopnjo.

Vulkan ima tri jezera in krater, nazadnje pa je izbruhnil leta 2005. Takrat so evakuirali 5000 ljudi, ki so se lahko na svoje domove vrnili šele po treh mesecih.