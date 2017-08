VIDEO: Pozor! Zelo so agresivne in lahko celo ubijajo

HOUSTON – Prebivalci Houstona, ki se že več dni soočajo s strahovitimi poplavami, so opozorili oblasti, da se spopadajo z novo težavo – rdečimi (požarnimi) mravljami.

Cele kolonije so se združile v obliko plavajočega splava, da bi preživele. Njihovi ugrizi so zelo boleči in lahko celo smrtonosni. Nevarni so zlasti za tiste, ki imajo alergije.

Te kolonije lahko povzročijo ogromno škode. Na daleč se zdijo kot umazanija, vendar ko se kamera približa, je jasno videti, da gre za živa bitja. Business Insider piše, da se Američani soočajo s to vrsto mravelj vsakič znova ob poplavah.

Mravlje preživijo združene po več tednov, saj pod svojimi nogami ustvarijo lepljive blazinice. Voda tako rekoč ne more do njih. Te 'otoke' sestavlja po 100.000 mravelj.

Na družbenih omrežjih opozarjajo, naj se jih ljudje ne dotikajo, saj so nevarne in agresivne, lahko celo smrtonosne. Ob tem sporočajo še: »Vseeno se moramo zavedati, da tudi one poskušajo pobegniti pred poplavami, tako kot mi. Vseeno pa se jih izogibajte, če je le mogoče.«