VIDEO: Potres z magnitudo 7,7, zdaj grozijo cunamiji

HONIARA – Salomonovo otočje je danes stresel močan potres z magnitudo 7,7, je sporočil ameriški geološki inštitut (USGC). Tihomorski center za opozarjanje pred cunamijem je izdal opozorilo pred popotresnimi valovi.

Kot so sporočili, bi lahko nevarni valovi v naslednjih treh urah dosegli nekatere obale Salomonovega otočja, kjer bi ponekod lahko dosegli višino od enega do treh metrov. Popotresni valovi do enega metra pa bi lahko dosegli dele Papue Nove Gvineje in otok Vanuatu ter še mnoge tihomorske obale - med drugim dele Avstralije, Fidži, Guam, Indonezijo, Marshallove otoke, Novo Zelandijo, Samoo in Tongo, pa tudi obale Nauruja, Nove Kaledonije, Tuvaluja in Kosraeja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Žarišče potresa je bilo 68 kilometrov zahodno od mesta Kirakira na Salomonovem otočju v globini 48 kilometrov. Inštitut USGC je ob tem opozoril, da na tem območju ljudje prebivajo večinoma v poslopjih, ki niso potresno varna.

Leta 2013 je otoke dosegel cunami po potresu z magnitudo 8,0. Umrlo je najmanj deset ljudi, več tisoč pa jih je ostalo brez domov, ki so bili uničeni.