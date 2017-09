VIDEO: Po vsej Evropi prosti dostop do interneta

BRUSELJ – Finančna shema za prosti dostop do interneta (wireless – WiFi) po vsej Evropi brez diskriminacijskih pogojev je na poti. Sredstva bodo uporabljali na več kot 6000 mestih po vseh evropskih državah po sistemu, »kdor prvi pride, prvi melje«, za financiranje brezžične povezave v vseh javnih zavodih in prostorih, ki so dostopni širši javnosti (knjižnice, javni uradi, bolnišnice …).

Pogoji in upravičenost do uporabe

Da bodo upravičeni do uporabe, morajo javni organi pokriti stroške poslovanja za minimalno tri leta, nato ga lahko ponujajo brezplačno, nudijo enostaven dostop in zagotavljajo varno povezavo uporabnikom. Evropske sklade lahko koristijo le v primerih, če ne objavljajo kakršnih koli komercialnih oglasov. Finančne podpore tudi niso deležni tisti, ki bi podvajali podobno brezplačno zasebno ali javno ponudbo na istem območju.

Dostop naj bi bil v jeziku, ki ga govori uporabnik, in če je mogoče, tudi v uradnem jezik evropske institucije.

Poročevalec Carlos Zorrinho (S&D, PT) je dejal: »WIFI4EU je bila močna politična vizija, ki bo kmalu realizirana po vsej Evropi. Zagotavljajo, da bo vsak Evropejec, ne glede na to, kje živi ali koliko zasluži, lahko koristil prosti dostop do interneta.«