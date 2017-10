VIDEO: Po toplem vikendu prihaja orkan

LONDON – Po lepem in toplem koncu tedna so vremenoslovci v Veliki Britaniji izdali opozorilo pred orkanom Ofelija, ki naj bi »otok« udarila v začetku tedna.

Ofelija, ki je krepila svojo moč na Atlantskim oceanom, je tropski orkan. Trenutno nosi s sabo veter, ki piha z močjo do 160 kilometrov na uro. Britanski meteorološki urad po pisanju The Independent je izdal opozorilo pred orkanom, ki prinaša močno deževje in udarce vetra. To bi lahko povzročilo poškodbe na stavbah in težave v prometu, morebiti tudi težave z dobavo električne energije.

Tropski orkan, ki to ob dotku z Evropo ne bo več, saj bo izgubil moč, naj bi dosegel britansko zahodno obalo v ponedeljek.