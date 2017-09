VIDEO: Po poplavah jim zdaj grozijo še komarji

HOUSTON – Orkan Harvey, ki je pred kratkim pustošil po Teksasu, je za seboj pustil pravo razdejanje. A čeprav si Američani še niso prav oddahnili in opomogli, jim grozi že nov, še večji orkan – Irma.

Harvey v Teksasu za seboj ni pustil le razdejanja, temveč prebivalcem zdaj velike in hude težave povzročajo komarji, ki so se namnožili v razsežnostih, o katerih je težko pisati. Ameriški mediji poročajo, da gre za pravo eksplozijo komarjev, ki se z neverjetno hitrostjo množijo in redijo na poplavljenih območjih.

Čeprav je običajno komarjev pik le nadležen, pa lahko prenaša tudi nevarno bolezen malarijo, zaradi katere letno umre milijon ljudi. Poleg malarije prenašajo tudi virus zika in virus zahodnega Nila.