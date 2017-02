VIDEO: Po eksploziji v jedrski elektrarni: več ljudi je zastrupljenih

FLAMANVILLE – Pet ljudi je bilo rahlo zastrupljenih, nihče pa ni poškodovan, je povedal po poročanju Sky Newsa Olivier Marmion. Regionalne oblasti poudarjajo, da poseben akcijski načrt intervencije ni bil sprožen, saj ni bilo nuklearne nevarnosti. Gre za večji tehnični incident, ki pa ni nuklearne narave, miri ljudi Marmion. Njegove besede so podkrepili gasilci, ki so povedali, da je do požara prišlo znotraj elektrarne, a zunaj jedrskega območja.

Iz EDF, ki upravlja elektrarno, so potrdil incident, in poudarili, da je ogenj pod nadzorom in da ni poškodovanih niti nobenih posledic za okolje.

Kot smo že poročali, so zaradi dogodka v Franciji izklopili enega od dveh reaktorjev. Oba delujeta okoli 30 let. Sicer pa bodo Francozi elektriko generirali še iz tretjega reaktorja, ki naj bi začel delovati prihodnje leto (Flamanville 3).