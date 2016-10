VIDEO: Po dveh stoletjih odprli grob Jezusa Kristusa

JERUZALEM – Konservatorji so v soboto prvič po dveh stoletjih odprli grob Jezusa Kristusa v baziliki Božjega groba v Jeruzalemu. Grob bodo obnovili grški strokovnjaki, obnova pa bo trajala več mesecev.

Nekaj metrov visoko in široko marmorno edikulo pred razpadom že nekaj let varuje kovinska struktura. Ta drži skupaj marmorne bloke, ki so jih načeli vpliv vremena ter milijonov romarjev in turistov.

Marmorno ploščo, ki pokriva grob, kamor so po krščanskem nauku leta 33 položili truplo Jezusa Kristusa, so zaradi obnove in arheološke analize odmaknili za tri dni. Po navedbah duhovnika armenske cerkve, ki upravlja baziliko, so marmorno ploščo najverjetneje nazadnje umaknili leta 1810 po požaru v baziliki, morda pa celo že prej.

V ozkem delu pod marmorno ploščo je videti sliko Jezusa Kristusa.

Proces obnove na dokumentarnem filmu

Grob naj bi obnovili grški strokovnjaki, National Geographic pa bo o procesu obnove posnel dokumentarni film. »Odprtje groba bo strokovnjakom dalo enkratno priložnost, da preučijo najsvetejši krščanski kraj,« je sporočila ta medijska hiša.

Grob bodo med obnovo razstavili in ponovno sestavili. Marmornate plošče bodo očistili in utrdili podporno strukturo, zamenjali pa bodo le najbolj krhke ali razbite dele.

Obnovo financirajo tri cerkve, ki upravljajo baziliko Božjega groba – katoličani, pravoslavni in armenski kristjani, del sredstev pa bodo zbrali z donacijami. Po načrtih bo obnova končana spomladi prihodnje leto.