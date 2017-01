VIDEO: Plaz smrti: tako so izpod snega po dveh dneh izvlekli otroka

ABRUCI – Po plazu, ki je v Abrucih zahteval življenja več ljudi, so se reševalci le lahko malo razveselili. Pod snegom, ki se je usul na hotel, so našli več preživel, med njimi so bili tudi trije otroci.

Otrok na posnetku je bil eden od desetih ljudi, ki so pod mrzlim snegom preživeli kar 43 ur, v posneku pa si lahko ogledate, kako so ga pogumni reševalci spravili na varno.