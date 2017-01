VIDEO: Pijani pilot omedlel v kabini

OTTAWA – Kanadska policija je zaradi suma, da je pijan, prijela pilota, ki naj bi omedlel v kabini boeinga 737. Miroslav Gronych se je v pilotski kabini vedel nenavadno, potem pa izgubil zavest, je sporočila policija iz Calgaryja. Letalo, na katerem je bilo 99 potnikov in šest članov posadke, bi moralo poleteti proti Regini in od tam v Winnipeg ter naprej v mehiški Cancun.



Gronych, 37-letni državljan Slovaške, ki dela v Kanadi in ima za to tudi delovni vizum, je obtožen upravljanja letala pod vplivom opojnih substanc. »Prvi testi, ki jih je opravila policija, so pokazali, da je bil pilot pod močnim vplivom alkohola,« je sporočil policijski predstavnik. Dve uri po aretaciji je imel v krvi trikrat več alkohola od še dovoljene meje, je povedal predstavnik policije iz Calgaryja Paul Stacey. »To je bila podlaga za potencialno katastrofo, čeprav je bila verjetnost, da bi pilot lahko vzletel tako pijan, izjemno majhna, veliko je preverjanj in usklajevanj. K sreči so tam še drugi, kabinsko osebje, in vsem je pomembna varnost. Ne preseneča me, da so ga dobili, še preden je letalo odpeljalo s terminala,« je povedal Stacey in pristavil, da ga niso takoj seznanili z obtožbami, ampak so počakali, da se strezni. Osebje, ki je pri vratih, je opazilo, da se Gronych nenavadno obnaša, in je o tem obvestilo kopilota, ta pa je kolega našel v pilotski kabini: omedlel je, a je še sedel na pilotskem stolu.



Nizkocenovna kanadska letalska družba Sunwing se je že opravičila zaradi vedenja in ravnanja pilota ter obenem pohvalila osebje, ki je nesrečni primer, kot so se izrazili, obravnavalo z vso resnostjo. No, letalo je nekaj ur po aretaciji pijanega Slovaka vendarle poletelo, seveda z drugim pilotom. Stacey je še povedal, da bodo odgovorni pri agenciji za civilno letalstvo podrobno preiskali incident, in namignil, da bi lahko sledile nove obtožbe: »Zagotovo ne bo kmalu letel.«