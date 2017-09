VIDEO: Papež padel v papamobilu in zakrvavel

Kolumbijski predsednik Juan Manuel Santos in posledice udarca na papeževem obrazu. Foto: Reuters

CARTAGENA – Papež Frančišek se je včeraj med vožnjo papamobila v Cartageni v Kolumbiji lažje poškodoval, ko je vozilo naenkrat ostro zavrlo. Papež se je udaril v levo arkado nad očesom in rahlo zakrvavel. Kljub temu je s krvavim madežem na svoji beli obleki nadaljeval svojo pot, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Usodno zaviranje

Papeža je v Cartageni sprejelo več kot 100.000 navdušenih vernikov, gneča pa je bila tako velika, da se papeževo vozilo praktično ni moglo prebiti skozi množico. Zaradi velike gneče je papamobil, iz katerega papež običajno stoje pozdravlja vernike, tudi nenadoma močno zavrl.

V Cartageni je med drugim obiskal revno četrt San Francisco in tam blagoslovil temelje novega zatočišča za brezdomce. V molitvi pa se je zavzel tudi za mirno ureditev razmer v sosednji Venezueli, v katerih posebej trpijo najrevnejši sloji družbe. Venezuelo namreč pretresa huda politična kriza. Že od aprila se vrstijo protesti opozicije, ki zahteva odstop socialističnega predsednika Nicolasa Madura. Proteste spremlja nasilje, ki je do zdaj zahtevalo 130 življenj.

Pismo predsednika parlamenta

Papež se je že v četrtek v Bogoti sestal z venezuelskimi škofi, ki so ga seznanili, da se duhovniki in redovnice v Venezueli soočajo z grožnjami. Predsednik venezuelskega parlamenta Julio Borges je sicer nedavno v pismu papeža Frančiška prosil, naj pri venezuelskem predsedniku Maduru posreduje, da bi dovolil odprtje humanitarnega kanala za dostavo pomoči v hrani in zdravilih za revno prebivalstvo Venezuele.

Cartagena je bila zadnja postaja na papeževem petdnevnem obisku v Kolumbiji, ki je bil namenjen predvsem krepitvi mirovnega procesa in sprave po koncu konflikta med vlado in uporniško skupino Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (Farc). V soboto se je papeževe maše na letališču mestu Medellin udeležilo več kot 1,3 milijona vernikov.