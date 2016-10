VIDEO: Panika v turističnem raju, grozi izbruh več kot 100 let spečega vulkana

SANTA CRUZ – Na Tenerifu, največjem in najgosteje naseljenem otoku Kanarskega otočja, so v zadnjih dneh zaznali niz manjših potresov, ki med prebivalci budi strah pred izbruhom tamkajšnjega ognjenika El Teide.

Vulkanološki inštitut je potrdil porast tektonske aktivnosti v bližini tega najvišjega vrha otoka, in razkril, da je imel eden od približno 100 potresov magnitudo 1,5. Na območje so že poslali skupino strokovnjakov, ki so v zraku našli povišano koncentracijo ogljikovega dioksida, kar lahko pomeni znake morebitnega izbruha, poroča The Sun.

Sicer pa to ne bi bilo nič nenavadnega, saj je Tenerife (tako kot celotno Kanarsko otočje) v bistvu nastal zaradi vulkanske dejavnosti. El Teide je tretji najvišji vulkan na svetu, nazadnje pa se je prebudil leta 1909. Čeprav je odtlej minilo že precej časa, je zaradi krhke strukture precej nestabilen. Oblasti so v javnost že poslale sporočila, da je otok pod nenehnim nadzorom in da bi vsako seizmično aktivnost, ki bi bila povezana z magmo, odkrili dovolj zgodaj.