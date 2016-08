VIDEO: Panika v Frankfurtu, del letališča evakuirali

FRANKFURT – Na frankfurtskem letališču, ki je eno najprometnejšem v Evropi, so danes izpraznili del terminala 1. Gre za preventivni ukrep, potem ko je nekdo vstopil v varnostno območje, ne da bi ga varnostno pregledali, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila uprava letališča.

Sumljive osebe sicer še niso našli, vse potnike pa bodo znova varnostno pregledali.

The whole A and Z area are almost clear now#Frankfurt airport pic.twitter.com/nL1JDlZyrs