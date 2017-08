VIDEO: Panika, oglasila se je sirena za napad, ljudje iskali zatočišče

Ljudje so iskali zatočišče in se skrivali. Foto: Thinkstockphotos

TOKIO – Prebivalci otoka Hokaido se v torkovo jutro niso zbudili na najlepši način. Okoli 6. ure po lokalnem času jih je namreč prebudila sirena, ki opozarja na raketni napad.

Severna Koreja je izstrelila balistično raketo, ki je poletela preko Japonske in padla v Tihi ocean, so sporočile japonske oblasti. Izstrelitev rakete je potrdil tudi ameriški Pentagon. Poveljstvo južnokorejske vojske je sporočilo, da je bila raketa izstreljena v bližini severnokorejske prestolnice Pjongjang, preletela je več kot 2700 kilometrov in dosegla najvišjo višino 550 kilometrov.



Prva raketa preko Japonske po 17 letih

Severnokorejska raketa, prva, ki je preletela Japonsko od leta 2009, pomeni grožnjo brez primere, je dejal japonski premier Šinzo Abe, Tokio pa je vložil oster protest pri Severni Koreji. Japonska vojska rakete ni poskušala prestreči. Izstrelek je razpadel na tri dele, preden je padel v ocean, je poročala japonska tiskovna agencija Kyodo, ki se sklicuje na neimenovane vladne vire. Zaradi rakete so za kratek čas ustavili železniški promet na severovzhodu in vzhodu Japonske.



Severna Koreja je sicer letos izstrelila že 18. raketo dolgega dosega.

Woke up to two missile-launch alarms this morning. One at 6:02, the other at 6:14. #NorthKorea #Japan pic.twitter.com/JruWPCHqg4 — B. Grafström (@TrumpsJapan) August 28, 2017