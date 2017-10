VIDEO: Pacientko vrgel iz ordinacije, ker se je pritožila, da predolgo čaka

Verjetno imate kakšno izkušnjo z dolgim čakanjem na pregled pri zdravniku, četudi ste bili naročeni. V zakonu ali pravilnikih že morebiti piše, koliko so najdaljši dovoljeni časi čakanja za tiste, ki so naročeni, a večkrat se zgodi, da ta pogoj ni izpolnjen. Kaj preostane? Lahko se pritožite, a ni nujno, da bo to k čemu pripomoglo. Mogoče le k še več slabe volje.

Spodnji posnetek je nastal čez lužo, očitno v zasebni ordinaciji. Ženska je čakala 45 minut, ko je imela tega dovolj. Pred vsemi se je pogovarjala z zdravnikom, ki ji je dejal, da se z njo že ukvarjajo, a da preiskave zahtevajo svoj čas. Ženska tega ni želela sprejeti in se ni dala prepričati. Zdravnik jo je nagnal, hčerki, ki je snemala, pa je celo vzel mobilni telefon.

Kdo ima prav in kakšne so vaše izkušnje?