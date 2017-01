VIDEO: Ötzi nazadnje večerjal  posušenega kozoroga

Znanstveniki so razkrili poslednjo večerjo ledenega človeka: preden je umrl, je Ötzi malical sušeno mesnino, najverjetneje slanino.



Ötzi – 5300 let staro mumijo so leta 1991 zamrznjeno našli 3210 metrov visoko na ledeniku – je umrl nasilne smrti: ubila ga je puščica, ki ga je od zadaj zadela v ramo. Strokovnjaki menijo, da je bil Ötzi, ki je nosil lok, tok s puščicami in bronasto sekirico, lovec ali bojevnik, ki je umrl v spopadu z rivalskim plemenom. Star je bil okoli 45 let, visok 160 centimetrov in težak okoli 50 kilogramov, imel je rjave oči in prav take lase, pohajkoval je po Ötztalu med današnjo Italijo in Avstrijo. Raziskovalci so odtalili njegove posmrtne ostanke in analizirali vsebino njegovega želodca. Strokovnjak za mumije Albert Zink z Evropske akademije v Bolzanu je povedal, da je analiziral nanostrukture mesnih vlaken, najverjetneje kozoroga, ki jih je našel v Ötzijevem želodcu, in ugotovil, da je bilo meso posušeno in surovo, ne kuhano ali pečeno, kar bi oslabilo vlakna. Dodal je, da Ötzi pri sebi ni imel za lov primernega loka, suho mesnino je najverjetneje vzel s sabo na pot. Nadaljnje analize so pokazale, da ni jedel sira in drugih mlečnih izdelkov, le meso. »Njegov zadnji obrok je bilo mastno, posušeno meso, nekakšna kamenodobna različica slanine, špeha,« pravi Zink.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.