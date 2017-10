VIDEO: Orkanska Ophelia bo udarila po Evropi: ogrožena so življenja, šole zaprte

DUBLIN – Na Irskem so v pričakovanju orkana Ophelia, ki naj bi danes dosegel Irsko in Veliko Britanijo, razglasili rdeči alarm zaradi ogroženosti življenj ljudi. Med drugim so danes na Irskem zaprte vse šole, fakultete in druge izobraževalne ustanove. Čeprav je Ophelia med potovanjem od Azorov proti Irski nekoliko oslabela, irska meteorološka služba napoveduje, da bodo sunki vetra uničujoči. Trenutno dosegajo okoli 130 kilometrov na uro, ob Azorih so izmerili hitrost sunkov do 178 kilometrov na uro. Pričakovati je, da bo Ophelia najhujši orkan na Irskem po pol stoletja.

Orkan bo s seboj poleg vetra prinesel tudi obilne padavine, tako da je pričakovati poplave. Ameriški center za orkane je napovedal povprečno hitrost vetra okoli 80 kilometrov na uro, sunki pa naj bi dosegali do 130 kilometrov na uro.

Pričakovati je težave v letalskem prometu, verjetno nekaj časa ne bodo vozili trajekti, avtobusi pa bodo imeli zamude. Irske oblasti so že posvarile prebivalce, naj ne tvegajo z opazovanjem neurja, predvsem ob morju, ki bo še posebej nevarno in nepredvidljivo.

Prve sunke vetra, ki jih prinaša Ophelia, bodo na Irskem po napovedih občutili okoli 10. ure po lokalnem času (11. ure po srednjeevropskem), pravi učinek orkana pa okoli dve uri kasneje.

Čez dan naj bi se orkan pomaknil naprej proti severu. Na Severnem Irskem so že razglasili oranžni alarm, po 15. uri po krajevnem času (16. uri po srednjeevropskem) bodo preventivno zaprli vse šole.

Ophelia je po navedbah vremenoslovcev najmočnejši orkan na vzhodni strani Atlantika ter prvi po letu 1939, ki bo segel tako daleč na sever.