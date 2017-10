VIDEO: Orkan drvi proti Evropi

LONDON – Tropski orkan, do nedavnega še nevihta, ki je okrepila svojo moč nad Atlantikom, se bliža Veliki Britaniji. Kot piše The Sun, s sabo prinaša dež in temperature tudi do 23 stopinj Celzija.

Orkan v obliki kumarice bo sicer ob »dotiku« z Otokom spet postal nevihta. Morje v tem delu sveta je namreč prehladno, da bi tropska nevihta še krepila moč.

Gre za deseti orkan nad Atlantikom v tej sezoni. Trenutno se nahaja v bližini Azorov, moč vetra pa sega do 120 km/uro. Prav veter bo v nedeljo, ko naj bi udarila Ofelija na zahodni obali Irske in Škotske, največja nadloga.

Nasprotno bo vzhodni del Velike Britanije užival v lepem vremenu, čutil pa učinek višjih temperatur, ki jih nosi orkan Ofelija.