VIDEO: Ognjena bitka na Hrvaškem, policija prijela mladoletnike

ZADAR – Gasilci se še naprej borijo s številnimi požari, ki so zajeli različne dele Dalmacije . Najhujša požarišča so sicer pod nadzorom, a kalvarije še ni konec. Hrvaški spletni portal dnevnik.hr poroča celo o najhujših požarih v zadnjih 10 letih. V noči na sredo je bilo najhujše na Mljetu, a jim je uspelo ogenj toliko zajeziti, da nevarnosti za bivališča in ljudi ni več.

Pri Đevrski so z domov evakuirali 39 ljudi in jih začasno nastanili v osnovno šolo v Skradinu. Požar, ki je napredoval proti Skradinu, so omejili, pod nadzorom je tudi požar na Promini, kjer je bilo v akciji 150 gasilcev in vojakov. Danes zjutraj so sporočili, da so se evakuiranci že vrnili na svoje domove.

Omejili hitrost v prometu

Gasilcem pa težavo povzroča še veter. Na avtocesti A1 med Benkovcem in Skradinom so hitrost omejili na 100 kilometrov na uro, saj vidljivost zmanjšuje gost dim, poroča Hrvaški avtoklub (HAK).

Če bo treba na teren poslati dodatne gasilce ali pa pomoč iz zraka, bodo to seveda tudi naredili. Na Mljetu potreb po kanaderjih ni, so pa na pomoč poklicali dodatne gasilce, da bi ogenj dokončno pogasili. »Dobro smo vedeli: če izgubimo nadzor, bodo požari na ravni vse Hrvaške postali ogromna težava,« je povedal poveljnik Stjepan Simović, ki je še v torek zvečer na pomoč klical letala, danes pa jih ne potrebuje več.

Prijeli požigalce

So pa šibeniški policisti v torek na območju Mirolović Zagore prijeli moškega, kako z vžigalnikom požiga travo. Območje so prečesavali prav zaradi suma, da številne požare nekdo podtika, žal pa aretirani možakar ni edini. Na območju Šibenika so prijeli tudi nekaj mladoletnikov, ki so se ob opazovanju požarov odločili, da zakurijo še sami. Eden od njih je na idejo drugega zažgal suho travo ob železniškem pragu, potem pa so požar skušali pogasiti, a je bilo prepozno. Razbežali so se, s svojim početjem pa ogrozili turistično in kulturno dediščino v okolici narodnega parka Krka. Z ognjem so se potem spopadli okoliški prebivalci.