VIDEO: Obama pred vselitvijo Melanie: Vse bo dobro

WASHINGTON – Ameriški predsednik Barack Obama je pred jutrišnjo vselitvijo Donalda Trumpa in Slovenke Melanie včeraj še zadnjič stopil pred novinarje v Beli hiši in jih nagovoril. »Vem, da bomo dobro. A za to se moramo boriti, delati in tega ne jemati za samoumevno,« je dejal v zaključku svojega zadnjega govora.

Bojkot demokratov, a ne Obame

Na začetku se je Obama zahvalil novinarjem, ki so ga spremljali skozi oba mandata. Odgovoril je na vprašanja o Chelsea Manning, nekoč znani kot Bradley Manning, ki ji je v torek znižal zaporno kazen. Zaradi predaje dokumentov Wikileaksu bi morala biti v zaporu do leta 2045. Pojasnil je, da je ni pomilostil, temveč le znižal kazen. Dodal je, da to nima nobene povezave s kampanjo, ki jo je začel Wikileaks. »Iskreno, nisem pozoren na sporočila gospoda Juliana Assangea.«

Spregovoril je tudi o odnosih med Ameriko in Rusijo. Dejal je, da je Vladimir Putin, čim je prišel na oblast, začel zaostrovati odnose.

Nekateri demokrati so odpovedali udeležbo na inavguraciji in se odločili za bojkot. Obama je na to odgovoril. »Vse, kar vem, je, da bom jaz tam. Tam bo tudi Michelle. Vem le, da ne bo tako mrzlo, kot je bilo ob moji prvi inavguraciji.«

Kaj pa zdaj?

Pravi, da si bo po koncu mandata vzel nekaj časa zase in poskrbel, da ga bo žena še nekaj časa trpela. »Radi bi malo pisal, rad bi malo malo molčal in ne toliko govoril. Želim preživeti čas s hčerama, to so prioritete za to leto,« je dejal.

Trenutno nima ambicij, da bi kandidiral za kakšno funkcijo, in dodaja, da verjame, da bo nova administracija politiko spremenila z leve v desno. Dejal je, če bi videl sistemsko diskriminacijo ali funkcionalne prepreke, ki bi ljudem kratile pravice, bi moral o tem javno spregovoriti, a to ne pomeni, da bi svoje ime dal na volilni listič.

»Vse bo dobro«

Za konec je še dejal, da je optimističen in da verjame v to državo. »Verjamem v ameriški narod. Verjamem, da je več ljudi dobrih kot slabih. Verjamem, da se tragedije dogajajo, a na koncu dneva, ko marljivo delamo, svet postaja vedno boljši. V svojem bistvu čutim, da bo vse dobro. Samo delati moramo za to, a vem, da vi boste,« je še dejal novinarjem.