VIDEO: Ob teh številkah bi nas moralo skrbeti

MIAMI – Ameriška uprava za oceane in ozračje (NOAA) je objavila, da je bilo lansko leto že tretje zaporedno najtoplejše v zgodovini meritev. Povprečna temperatura je bila za 0,04 stopinje Celzija višja kot leta 2015 in skoraj stopinjo Celzije višja od povprečja v 20. stoletju. Da je bilo lansko leto res rekordno vroče, je potrdila tudi Nasa.

Kot so v poročilu zapisali pri NOAA, se je Zemlja lani spopadala z najbolj vročimi temperaturami v moderni dobi že tretje leto zapored, ob tem pa so izpostavili da se temperature dvigujejo s pospešenim tempom. Kot poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP, so nove temperaturne rekorde lani zabeležili v delih Indije, Kuvajta in Irana, medtem ko se je led v Arktičnem morju topil hitreje kot kdaj koli prej.

Znanstveniki so lansko temperaturo izračunali na podlagi povprečne zemeljske temperature kopnega in morja ter potrdili, da je bila lani najvišja od leta 1880 naprej, ko so začeli z meritvami. Povprečna temperatura je bila, kot je ugotovila NOAA, lani 0,94 stopinje Celzija nad povprečno temperaturo 20. stoletja in 0,04 stopinje Celzija višje kot leta 2015. Dvig na agenciji pripisujejo rabi fosilnih goriv in plina, ki v ozračje pošiljajo ogljikov dioksid, metan in druge onesnaževalce, znane kot toplogredne pline.

Da je bilo lansko leto najtoplejše, je sporočila tudi ameriška vesoljska agencija Nasa, v NOAA pa so še izpostavili, da je bilo v 21. stoletju že pet let rekordnih, in sicer 2005, 2010, 2014, 2015 in 2016.