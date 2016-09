VIDEO: Nova plavajoča nevarnost v Jadranskem morju

ROVINJ – V Jadranskem morju se je pojavil plenilec, ki ogroža ribji svet, sodi pa v deblo Ctenophora (rebrače). Ljudem menda rebrače niso nevarne, toda ribji živelj lahko močno zdesetkajo, kar se je zgodilo že v Črnem morju, zato mnoge skrbi, da bo podobno tudi v Jadranskem morju.

Na prvi pogled so rebrače podobne meduzam, opazili pa so jih v severnih delih Jadranskega morja. Na dubrovniškem inštitutu za morje in obalna območja so potrdili, da so njihovi kolegi v rovinjskem inštitutu odkrili te organizme.