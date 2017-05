VIDEO: Ni teorija, ampak realnost: vzporedno vesolje obstaja

Že leta znanstveniki proučujejo »hladno točko«, ki naj bi nastala pri trčenju našega vesolja z drugim. Ta točka je od nas oddaljena 1,8 milijarde svetlobnih let. Merjenja so pokazala, da je to območje hladnejše za 0,0015 stopinje Celzija. Zadnje študije pa nakazujejo, da je hladna točka dokaz vzporednega vesolja in svetov. A to morajo še dokazati.

Če jim bo uspelo, bi to lahko pomenilo, da naše vesolje sestavlja neskončno število vzporednih vesolj, ki združujejo neskončno realnost.