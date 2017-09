VIDEO: Nevihta, kot je ne pomnijo: veter piha s hitrostjo 360 km/h

MIAMI – Orkan Irma, eden najmočnejših v Atlantiku doslej, je danes dosegel vzhodnokaribska otoka Saint-Martin in Saint-Barthelemy, francoski prekomorski ozemlji, grozi pa tudi Portoriku, Haitiju in Floridi. Proti zahodu oziroma severozahodu se giblje s hitrostjo 22 kilometrov na uro.

Središče tropske nevihte s premerom kakšnih 50 kilometrov se je približno uro in pol zadržalo nad otokom St. Barts, potem pa krenilo naprej. Morje je z veliko silo udarilo ob obalo in povzročilo obsežne poplave, poroča Meteo France in dodaja, da sunki vetra dosegajo hitrosti tudi do 360 kilometrov na uro.

Orkan Irma je po podatkih Arsa drugi najmočnejši na Atlantiku v zgodovini.

Materialna škoda je že zdaj velika, je povedala Annick Girardin, francoska ministrica za čezmorska območja. Mnoge strehe so porušene, na ulicah vlada razdejanje. Oblasti so zaskrbljene tudi zato, ker mnogi zavračajo evakuacijo oziroma preselitev v zaklonišča, sicer pa o smrtnih žrtvah orkana (še) ne poročajo.

Kakšno opustošenje je Irma pustila za sabo na Barbudi, za zdaj sicer še ni jasno, saj so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povezave s tem otokom trenutno povsem prekinjene.



Papež spremenil načrte Irma jo je medtem zagodla tudi papežu Frančišku, saj so morali njegovo letalo na poti v Kolumbijo zaradi orkana malce preusmeriti. Kot so pojasnili v Vatikanu, bo papeževo letalo po novem letelo nad Barbadosom, Grenado ter Trinidadom in Tobagom.

Pri nas si to le težko predstavljamo

Če orkan doseže peto stopnjo moči in prinaša veter s hitrostjo do 300 kilometrov na uro, je lahko škoda, ko s to hitrostjo doseže naseljeno območje, katastrofalna, pa je za STA pojasnil Renato Bertalanič z oddelka za analize podnebja agencije za okolje. »Zgradbe večinoma ostanejo brez streh. Če so kovinske ali betonske, njihovi zidovi mogoče ostanejo. Če so lesene, kot jih v Ameriki po navadi gradijo, ali montažne, so zravnane z zemljo,« je učinke tako močnega vetra pojasnil Bertalanič. Dodal je, da so obsežna območja zaradi orkana uničena, drevesa in drogovi pa iztrgani. Tedne ali mesece lahko trajajo tudi izpadi elektrike, območje pa daljše obdobje ni več primerno za bivanje. »Pri nas si kaj takega težko predstavljamo,« je še dejal.