VIDEO: Nevihta, kot je južni sosedje ne pomnijo: pod vodo celo pokopališče

ZADAR – Močan dež, ki na Hrvaškem pada od nedelje, je povzročil veliko težav prebivalcem Istre in severne Dalmacije. Kot poročajo hrvaški mediji, je bilo poplavljenih več deset stanovanjskih objektov in nekaj lokalnih cest. Podrta so številna drevesa, odneslo pa je tudi začasni most na reki Raši.

Neurje je danes zajelo Zadar. Lokalni mediji poročajo, da so nekatere šole odpovedale pouk, deli mesta pa so ostali brez električne energije. Voda je vdrla tudi v stanovanjske in poslovne objekte. Težave so v mobilni telefoniji in v prometu, saj ne delajo semaforji na mestnih ulicah, je poročala lokalna radijska postaja Antena Zadar na svoji spletni strani. Pod vodo je celo mestno pokopališče.

V Zadru je v nekaj urah padlo 190 milimetrov dežja na kvadratni meter, kar je več kot dvomesečno povprečje padavin v tem severnodalmatinskem mestu.

Neurje je pred tem povzročilo veliko preglavic prebivalcem na območju Pazina, Poreča in Rovinja, kjer je v 24 urah padlo več dežja, kot je mesečno povprečje za september. Gasilci so morali posredovati več kot 70-krat, večinoma zaradi poplavljenih stanovanjskih in kletnih prostorov, je poročala Nova TV.

Pomoč gasilcev je bila nujna tudi v Pulju, Umagu, Buzetu in Labinu. Neurje v Istri je povzročilo kratkotrajne prekinitve v oskrbi z električno energijo. Poleg gasilcev in delavcev elektrodistribucije so imeli veliko dela tudi zaposleni v komunalnih in cestnih podjetjih, ki so odstranjevali podrta drevesa. Poplavljene so bile nekatere ceste v mestnih središčih Rovinja in Poreča, z lokalnih cest pa so morali odstranjevati kamne in blato.

Gradsko groblje Zadar! :/ pic.twitter.com/YwBH1FLf4J — Jure Zubčić (@jurezubcic) 11 September 2017

Pri Pićnu je reka Raša v nedeljo podrla začasni most. Na eni od vodnih postaj na Raši se je gladina vode v noči na nedeljo dvignila z osem na 267 centimetrov, je poročal meteorološki portal istramet.hr.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes razglasil rdeči alarm za območje Istre in Reke, kjer napovedujejo močne nalive in tudi nevihte.