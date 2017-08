VIDEO: Neverjetni sončni mrk

NEW YORK – Čez lužo so imeli veliko sreče. Lahko so namreč opazovali popolni sončni mrk. Vsem tega pojava željnim pa je bilo naklonjeno tudi vreme, ki jim je omogočilo gledanje žarečega obroča na nebu.

Po družabnih omrežjih kroži posnetek doživetja mrka na letalu. Res neverjeten prizor.