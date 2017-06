V Slanem v južni Dalmaciji se je prejšnji teden zgodilo nekaj nenavadnega. Sedem srečnežev, ki so se kopali v marini, je doživelo edinstveno izkušnjo. Na plaži ACI marine Veljko Barbieri je do njih priplaval delfin in jim dovolil, da se mu čisto približajo.

Video kopalcev je objavila marina na facebooku in se hkrati pohvalila, da ima novega prijatelja.