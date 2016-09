VIDEO: Neurje se bliža Sloveniji: poglejte, kaj se dogaja v Poreču

POREČ – Obilen dež z vetrom je danes zgodaj popoldan zajel zahod hrvaške Istre. Najhuje je bilo v Poreču, kje je v kratkem času padlo nekaj manj kot 90 milimetrov dežja na kvadratni meter. Gasilci so dejali, da so morali posredovati zaradi poplavljenih poslovnih in stanovanjskih objektov. Dež je oviral tudi promet, ker je poplavil nekatere ceste v mestu.

Silovito neurje je zajelo zahodno Istro med Novigradom in Rovinjem. Največ dežja je bilo na območju Poreča, poročajo hrvaški mediji.

Poveljnik gasilcev v Poreču Denis Matošević je dejal, da so prejeli več kot 25 klicev prebivalcev, ki so imeli poplavljene poslovne objekte ali kleti v družinskih hišah. Na terenu so vsi njihovi pripadniki s petimi vozili, Na pomoč so poklicali tudi kolege iz prostovoljnih gasilskih društev, je dejal za hrvaški radio.

Matošević je povedal, da je v nekaj minutah padlo več kot 88 milimetrov dežja na kvadratni meter ter da mestna kanalizacija ni imela zmogljivosti, da bi sprejela toliko vode v tako kratkem času, kar je povzročilo poplave.

Na video posnetkih, ki so jih na spletu objavili prebivalci Poreča, je videti, kako voda brizga tudi pol metra visoko iz kanalizacijskih jaškov ob cestah, ki so tudi poplavljene.

Hrvaški vremenoslovci so opozorili, da bo danes prišlo do spremembe vremena, potem ko je več dni bilo nadpovprečno toplo za sredino septembra. Za območje hrvaške Istre in Primorja so razglasili oranžni alarm, s katerim so opozorili na nevarnost za ljudi zaradi morebitnega neurja. Za Dalmacijo so razglasili rumeni alarm, kar pomeni, da je vreme potencialno nevarno za ljudi.

Vreme naj bi se v soboto dopoldan umirilo, bodo pa temperature nižje za približno deset stopinj od današnjih. Ponekod na Hrvaškem so danes izmerili okoli 30 stopinj Celzija.