VIDEO: Ne boste verjeli, kateri slovenski levičar bi volil Trumpa

WASHINGTON – V zadnjih dneh je med največjimi dilemami ta, kdo bo postal novi predsednik ZDA. Vprašanje, koga bi volil, če bi bil Američan, so postavili tudi svetovno znanemu levičarskemu slovenskemu filozofu Slavoju Žižku, ki je brez premisleka izustil: »Trumpa.«

Res je, da je nad njim zgrožen, a meni, da pravo nevarnost v resnici predstavlja njegova protikandidatka Hillary Clinton, ki je zgradila »nemogočo, vsevključujočo koalicijo«.

Če Donald Trump zmaga, se bosta morali obe veliki stranki vrniti k temeljem in razmisliti o sebi. In potem se morda kaj spremeni, na kar upa tudi Žižek sam. »Poglejte, Amerika z njegovo zmago ne bo postala diktatura, on ne bo uvedel fašizma. Bo pa to predstavljajo veliko prebujenje, sprožili se bodo novi politični procesi,« je povedal za televizijsko mrežo Channel 4.

Po njegovem mnenju je Clintonova toliko bolj nevarna, ker je »hladna bojevnica, povezana z bankami, ki se pretvarja, da je družbeno napredna,« je sklenil Žižek.

Kaj vse je še povedal, preverite na spodnjem posnetku:

Slovenian philosopher Slavoj Žižek​ says he would opt for Donald Trump as the apparently less dangerous choice in the US election. pic.twitter.com/3kuC1Ytf2j