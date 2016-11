VIDEO: Ne boste verjeli, kaj na dan volitev počne predsednik Obama

WASHINGTON – Odhajajoči ameriški predsednik Barack Obama je današnji volilni dan v ZDA začel zanj tradicionalno – s košarko s prijatelji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tako je namreč dan začel tudi, ko so potekale volitve leta 2008 in 2012. In podobno kot je to tedaj prineslo srečo njemu, zdaj upa, da jo bo njegovi favoritinji Hillary Clinton.

Svoj glas je Obama sicer že oddal predčasno. S tem je skušal vzpodbuditi višjo volilno udeležbo. Predčasno je v 34 zveznih državah in prestolnici Washington, ki to omogočajo, glasovalo 43 milijonov Američanov ali več kot četrtina registriranih volivcev.

Ker je svojo državljansko dolžnost torej že opravil, je 55-letni predsednik Belo hišo zapustil že zgodaj davi, ko so se v prvih zveznih državah na vzhodni obali ZDA začela odpirati volišča. V temnih vsakdanjih oblačilih in z baseballsko čepico se je odpravil skozi Washington v Fort McNair, kjer se je sestal s prijatelji.