VIDEO: Naslikal kopijo Sikstinske kapele

V Worthingu je cerkev angleških mučencev, ki ni videti nič posebnega, a jo kljub temu vsako leto obišče na tisoče ljudi. Razlog se seveda skriva v notranjosti, kjer obiskovalca navdušijo replike slik iz Sikstinske kapele v Vatikanu. Vsak dan pride okoli 60 obiskovalcev, nekateri ostanejo notri tudi tri ure in občudujejo kopije Michelangelove mojstrovine iz 16. stoletja.



Angleško cerkvico je poslikal lokalni kantavtor Gary Bevans, ki nima uradne slikarske izobrazbe. Zamisel je dobil, ko je odšel na romanje v Rim. Porabil je dolgih pet let in pol, preden je dodelal poslikave, a se je splačalo. Danes je njegova mojstrovina druga najbolje obiskana turistična točka v mestu. »Pred cerkvijo se ustavljajo avtobusi z gosti z vsega sveta,« je povedala tajnica cerkve Anne Niven. »Najprej pomislijo, da imajo opravka z navadno cerkvijo, ko pa vstopijo, kar onemijo. Lani nas je obiskalo 12.000 ljudi, leto pred tem pa 15.000, torej smo zelo zadovoljni.«



Ogled je brezplačen, zbirajo pa prostovoljne prispevke. »Z njimi lahko izvajamo druge programe, ne primer igralnice za otroke in osamljene ljudi,« je sklenila Anne.