VIDEO: Našli izgubljeno mesto in staknili misteriozno bolezen

Avtor prodajne uspešnice Douglas Preston ne verjame v prekletstva, a slučajno ali ne, je prav on zbolel za misteriozno boleznijo, medtem ko se je podal v iskanje izgubljenega mesta, ki naj bi se skrivalo globoko v pragozdu. Njegov avantura se je začela v Mosquitiji, ki se nahaja med Hondurasom in Nikaragvo. S skupino preiskovalcev in arheologov se je namreč podal v iskanje izgubljenega mesta.

Legenda, ki se je niso ustrašili

Legenda pravi, da se je nekdaj globoko v gozdu in gorah nahajalo mesto, ki je bilo zgrajeno iz belih kamnov, bog tega mesta pa je bila opica. Prebivalci mesta so bili tako bogati, da so jedli z zlatih krožnikov ali pa zlato zanje enostavno ni imelo nobene vrednosti. Svojevrstno spremembo pa je mesto doživelo med špansko osvajalsko invazijo, ko so v njem našli svoje zatočišče begunci iz vseh delov Srednje Amerike.

Mesto nosi ime Mesto opičjega boga ali Belo mesto, izvorno ime pa je La Ciudad Blanca. Legenda pravi, da je bilo mesto podvrženo številnim katastrofam. Vsi prebivalci so verjeli, da je mesto prekleto, da so se bogovi razjezili na njih, zato so iz mesta zbežali in za sabo pustili veliko bogastvo.

Legenda še pravi, da se iz tega zemeljskega raja ni nihče vrnil, kar pa seveda ni prestrašilo številnih avanturistov in lovcev na zaklade, ki so se podali v iskanje izgubljenega mesta. Najbliže mestu, ki naj bi skrivalo neprecenljive količine zlata in artefaktov, naj bi prišel ekscentrični arheolog Theodore Morde davnega leta 1939, ki je s svoje ekspedicije pripeljal na tisoče različnih predmetov. A se je zaklel, da nikdar ne bo nikomur razkril prave lokacije mesta. Skrivnost je skrbno varoval in jo s seboj odnesel v grob.

Misteriozna bolezen

Douglas Preston pa se je skupaj s Stevom Elkinsom podal na avanturo in iskanje tajnega mesta. Z njima je bil še snemalec Bill Benenson, ki je dokumentiral celotno pustolovščino in financiral milijonski projekt. Z napredno tehnologijo so prehodili celotno področje Mosquite in napravili zemljevid, na katerem se vidi umetno narejene izbokline, ki spominjajo na piramide.

»Vemo, da smo našli mesto. Kaj se je tukaj nahajalo, morajo zdaj potrditi arheologi,« je dejal Elkins.

A mesece po koncu ekspedicije je Preston opazil mesto ugriza, ki se nikakor ni in ni zacelilo. Nekaj podobnega je opazil tudi Chris Fisher, arheolog, ki se je odpravi pridružil kasneje. Zdravniki so potrdili, da gre za parazitsko bolezen, ki povzroči gnitje mehkega tkiva. Bolezen se lahko sama od sebe pozdravi v nekaj mesecih, zdravljenje pa lahko traja tudi več let. Lišaj, ki se naredi, spominja na opeklino.

Elkins in Benenson sta se iz pragozda vrnila brez posledic, a ostali člani odprave so morali na zdravljenje. Preston je še dejal, da je trenutna vrnitev v pragozd preveč nevarna, a se bo iskanje mesta gotovo v kratkem nadaljevalo.