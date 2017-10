VIDEO: Nasilje se stopnjuje, policija je moškega ustrelila v oko

BARCELONA – Po zadnjih informacijah je v posredovanju policije na referendumu o neodvisnosti Katalonije poškodovanih kar 465 ljudi. Policija je marsikje uporabila gumijaste naboje, medtem ko so katalonskem oblasti vsakršno nasilje obsodile, pa je Madrid prav njim pripisal odgovornost za »vse, kar se je zgodilo in kar bi se še lahko, če ne bodo končali te farse«.

Events in Catalonia are disgraceful, you don't win a political argument with batons & tear gas, Thugs in uniform are still thugs. pic.twitter.com/gDOWZfv6nJ — Lisbon Lion (@tirnaog09) October 1, 2017

Enega ustrelili v oko

Po podatkih katalonske nujne medicinske pomoči je poškodbe ali praske utrpelo 465 ljudi. Stanje dveh posameznikov je resno. Eden od njiju moški, ki ga je policist z gumijastim nabojem ustrelil v oko, drugi je doživel srčni infarkt, ko je policija izpraznila volišče.



Špansko ministrstvo za notranje zadeve je pred kratkim objavilo, da je policija zaprla kar 92 'ilegalnih' volišč po Kataloniji.

Katalonsko ministrstvo za zdravje je pred tem sporočilo, da so v bolnišnicah sprejeli 337 ljudi, poškodbe pa so potrdili pri 91. Na družbenih omrežjih in po medijih krožijo številne fotografije v policijskem posredovanju poškodovanih in okrvavljenih ljudi, med katerimi so tudi starejši. Nekatere fotografije prikazujejo, kako policisti odnašajo ljudi, tudi starejše ženske.

Policisti so sicer z gumijastimi naboji streljali na ljudi pri eni od šol v Barceloni, v katero so policisti vstopili, da bi zasegli volilne skrinjice. Protestniki so jim skušali preprečiti, da bi zapustili volišče, policisti pa so odgovorili z gumijastimi naboji in gumijevkami. Pri tem sta bila ranjena dva človeka.

Zaradi napada na policiste so doslej pridržali tri ljudi, tudi eno dekle.

41 people wounded by the Spanish police in La Rapita pic.twitter.com/erVkbulOSP — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Evropska unija in države članice so ob nasilju kljub pozivom iz Barcelone zadržane. Nasilje je doslej obsodil le belgijski premier Charles Michel, zaskrbljenost pa je izrazil tudi slovenski premier Miro Cerar. »Nasilje nikoli ne more biti odgovor. Obsojamo vse oblike nasilja in ponavljamo poziv k političnemu dialogu,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudaril Michel. »Pozivam, da se situacija rešuje po mirni, demokratični in pravni poti,« pa je prek twitterja sporočil Cerar.