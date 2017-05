VIDEO: Najbolj onesnažen otok

WELLINGTON – Otok Henderson sredi Tihega oceana, nenaseljeni koralni atol, je prečudovit, a tudi najbolj onesnažen. Neverjetnih 38 milijonov kosov plastike in drugih odpadkov so na peščenih plažah našli raziskovalci: majhne plastične vojake, hotelčke iz monopolija, domine, vžigalnike, zobne ščetke, tudi zaščitne čelade vseh oblik, velikosti in barv. Večine odpadkov (68 odstotkov) niso niti videli, saj je bilo kar 4500 koščkov na kvadratni meter zakopanih v pesek, kakih deset centimetrov globoko.



Jennifer Lavers, raziskovalka z univerze v Tasmaniji in glavna avtorica poročila, je pojasnila, da je otok na robu vrtinca tokov, ki ujamejo plavajoče smeti. »Količina plastike na otoku je neverjetna. Hkrati je lepo in grozljivo.« S šestimi kolegi je leta 2015 zavoljo študije več mesecev bivala na otoku, kjer je bilo kar 17,6 tone odpadkov, so ugotovili. Našli so veliko poginulih živali, ki so se ujele v plastiko, iz katere se niso mogle rešiti, v lončkih, v katerih je bila nekoč krema, in plastičnih pokrovčkih so si raki poiskali dom. Del plaže so očistili in opazovali, kako se kopičijo novi odpadki. Vsak dan jih je na kakih 10 kilometrov dolg in 5 kilometrov širok otok naplavilo več kot 13.000 kosov. Tolikšne količine odpadkov, kolikor jih je tam, ni nikjer drugod na svetu, čeprav je otok, ki je na seznamu Unescove dediščine, močno oddaljen od povsod. Je na pol poti med Novo Zelandijo in Čilom. Otok je tako osamljen, da je Laversova zamudila lastno poroko, saj je ladja, ki je prišla po skupino, zamujala. Na srečo so bili svatje še na Tahitiju, ko se je tri dni pozneje le prikazala. In se vendarle poročila.



Opozarja, da moramo spremeniti odnos do plastike: »Skoraj večna je, a večino predmetov uporabljamo le nekaj trenutkov, potem pa jih zavržemo.«