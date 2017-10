VIDEO: Na prodaj najdražja hiša na svetu

NICA – Na tržišču se je pojavila najdražja hiša, ki stane vrtoglavih 353 milijonov evrov. Vila Les Cèdres ima 1700 kvadratnih metrov bivalnih površin, stoji na zemljišču na jugu Francije in ima 14 hektarjev velik vrt. Hiša s 14 spalnicami je bila svojčas v lasti belgijskega kralja Leopolda II., ki je zemljišče kupil leta 1904, potem ko je obogatel s kolonijo v Kongu v Afriki.

Na posesti je eden najlepših evropskih vrtov z eksotičnim cvetjem, skupno tam uspeva 15.000 rastlin, ima 20 toplih gred s tropsko vegetacijo. V palači so plesna dvorana, olimpijski bazen, konjušnica za 30 konjev, soseda pa sta britanski skladatelj Andrew Lloyd Webber in soustanovitelj Microsofta Paul Allen. Hiša je trenutno v lasti italijanskega koncerna pijač Campari.

Kraj Saint-Jean-Cap-Ferrat, kjer je vila, ima približno 2000 prebivalcev in je od nekdaj magnet za zvezdnike, člane kraljevih družin ter nesramno bogate. Tja je redno zahajal na počitnice tudi Winston Churchill, ki je rad slikal okoliške vrtove. V kraju so uživali tudi Charlie Chaplin, David Niven, William Somerset-Maugham, Elizabeth Taylor, Richard Burton in monaški princ Rainier III. Leta 2008 je ruski ogliarh Mihail Prokorov na tem območju kupil Vilo Leopoldo in zanjo odštel 360 milijonov.