VIDEO: Na pogreb skoraj izključno levičarski zavezniki, Castro šokiral z željami

SANTIAGO DE CUBA – V mestu Santiago de Cuba se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so se tako poslovili od nedavno preminulega predsednika in voditelja revolucije Fidela Castra.

Njegov brat Raul je na žalni slovesnosti obljubil, da bodo na Kubi spoštovali načela in cilje revolucije ter upoštevali

Sestra ne gre na pogreb Kot poročajo lokalni mediji, se ga Castrova sestra Juanita Castro, ki že desetletja živi v Miamiju, ne bo udeležila. »Glede na neprimerne govorice, da se odpravljam na Kubo na pogreb, želim jasno povedati, da se nikdar nisem vrnila na otok in se tudi tokrat ne nameravam,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala Castrova. Ob tem je poudarila, da se ne veseli smrti nobenega človeka, še posebej nekoga, ki deli ime njene družine. »Kot Fidelova sestra se soočam z izgubo človeka, s katerim se si delila kri,« je še povedala. Juanita Castro je bila edina od Castrovih sorojencev, ki je javno nasprotovala komunističnemu režimu, ki ga je vodil. V Miami se je priselila leta 1964 in celo sodelovala v zaroti Cie, s katero so želeli Castra odstraniti s položaja.

Fidelovo željo in mu ne bodo postavljali spomenikov. Raul Castro, sedanji kubanski predsednik, je v nagovoru zbranim na veliki poslovilni slovesnosti v soboto zvečer obljubil spoštovanje načel in ciljev revolucije, ki jo je vodil njegov brat, poročajo tuje tiskovne agencije.

Brez spomenikov

»Kljub bolečini v teh dneh smo ponosni, saj bodo otroci Kube sledili Fidelovim idejam. Pokazal nam je, da lahko z odločenostjo, da bomo na Kubi zgradili socializem, premagamo vse ovire,« je dodal. Napovedal je tudi, da bo Kuba spoštovala Fidelovo željo, da mu po smrti ne bi postavljali spomenikov ali po njem poimenovali ulic ali zgradb. »Vodja revolucije je odločbo nasprotoval kakršnemu koli čaščenju kulta osebnosti,« je poudaril. Množica pa je na slovesnosti vzklikala »Naj živi Fidel« in »Jaz sem Fidel«.

Fidela Castra, ki je umrl 25. novembra v starosti 90 let, bodo danes na pokopališču v Santiagu de Cuba na manjši zasebni slovesnosti položili k zadnjemu počitku. S pogrebom se bo končalo devetdnevno žalovanje za pokojnikom, med katerim je žara z njegovimi posmrtnimi ostanki prepotovala 900 kilometrov dolgo pot, po kateri je leta 1959 šla kubanska revolucija.

Pridejo zgolj levičarski zavezniki

Pogreba komunistične ikone se bodo udeležili številni voditelji, med njimi predvsem kubanski levičarski zavezniki v Latinski Ameriki, to so predsedniki Venezuele, Nikaragve, Bolivije in Ekvadorja – Nicolas Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales in Rafael Correa. Pričakujejo tudi druge voditelje iz regije pa tudi nekdanjega španskega kralja Juana Carlosa.

ZDA, ki so pod Castrovim bratom Raulom začele normalizirati odnose s Kubo, na pogreb ne bodo poslale uradne delegacije, bosta pa navzoča veleposlanik Jeffrey DeLaurentis in svetovalec za nacionalno varnost Ben Rhodes. Pogreba se po napovedih ne bo udeležil ruski predsednik Vladimir Putin.