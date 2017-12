VIDEO: Na nebu se je pojavil »nuklearni NLP iz Severne Koreje«

Splet so preplavili posnetki čudnega predmeta nad Arizono in Kalifornijo. Ljudje so na pomoč klicali celo policiste in reševalce ter se čudili prizoru na nebu, saj so bili prepričani, da gre za NLP in obisk iz vesolja.

UFO over San Diego tonight pic.twitter.com/sIvb8prXPJ — Steven Glansberg (@Romo_licious) December 23, 2017

A resnica o pojavu na nebu je veliko manj razburljiva. Šlo je za svetlobni učinek ob lansiranju rakete SpaceX Falcon. Na račun nevednih paničarjev se je pošalil celo direktor SpaceX Elon Musk, ki je na twitterju objavil posnetek in zapisal, da gre za nuklearni NLP iz Severne Koreje.