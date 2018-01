VIDEO: Na nebu redek pojav. Veste, kateri?

WASHINGTON – Če ste se v zadnjih dneh zazrli v nebo, ste morebiti opazili, da je luna nekoliko večja. Prav na zadnji dan tega meseca bomo imeli superluno. To pa ne bo edini pojav. Zabeležili bomo še lunin mrk, luna pa se bo, ko bo zašla v Zemljino senco, obarvala rdeče. Tako bo na nebu opažen še tretji pojav: krvava luna. Gre za precej redek pojav – zadnjega takšnega smo imeli pred 36 leti. Tudi če ga boste želeli opazovati, pa vam to iz naše dežele pod Alpami ne bo najbolje uspelo. Ameriška Nasa je javnost obvestila, da bo »trojček« najvidnejši v zahodni Ameriki. Če ste tam, uživajte v pogledu. Če pa niste, bomo za ustrezno dokumentiranje dogodka poskrbeli mi.

What do you get when you have a supermoon, which also happens to be the 2nd full Moon of the month, passing through Earth’s shadow during a total lunar eclipse? A Super Blue Blood Moon! Catch this lunar trifecta coming our way on Jan. 31: https://t.co/iPfq9g9iRk pic.twitter.com/CvGfpTsA0C