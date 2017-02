VIDEO: Na molitvenem zajtrku s Trumpom molili za gledanost oddaje

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je na današnjem nacionalnem molitvenem zajtrku, na katerem so bili zbrani politiki in verski voditelji iz več držav, predlagal, naj skupaj molijo za igralca Arnolda Schwarzeneggerja in dvig gledanosti njegove oddaje Zvezdniški vajenec.

Trump, ki je včasih sam vodil to oddajo, je že v začetku januarja napadel nekdanjega guvernerja Kalifornije Schwarzeneggerja. Tudi takrat ga je kritiziral na račun gledanosti oddaje, ki naj bi bila precej slabša v primerjavi z njegovo.

»Rad bi samo molil za Arnolda, če lahko, za te rejtinge,« se je Trump pošalil na zajtrku. Schwarzenegger se je hitro odzval prek twitterja, kjer je objavil video s sporočilom. »Živijo, Donald. Imam super idejo. Zakaj ne zamenjava služb? Ti prevzameš televizijo, ker si tak strokovnjak za rejtinge. In jaz prevzamem tvojo službo, zato da bodo ljudje lahko spet mirno spali,« je dejal.

Današnji Trumpov nagovor na zajtrku je bil sicer zelo nenavaden, čeprav se je šalil, ocenjuje ameriška televizija CNN. Ko je svoj govor zaključil glavni govornik kaplan Barry Black, je Trump šaljivo nadaljeval. »Ne vem, kaplan, ali je to imenovani položaj. Je to položaj, na katerega se imenuje? Ne vem, ali ste demokrat ali republikanec, ampak vas bom imenoval še za eno leto. K vragu s tem,« je dejal. Za veliko ljudi, ki so se zbrali na molitvenem zajtrku, je »k vragu« seveda kletvica.

Na nacionalnem molitvenem zajtrku, ki tradicionalno poteka prvi četrtek v februarju, se zberejo politiki in verski voditelji iz okoli 70 držav. Prvič so ga priredili leta 1953 z namenom, da za isto mizo sedejo politični voditelji z različnimi stališči in verski ter molijo.