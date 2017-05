VIDEO: Na les slika s soncem in povečevalnim steklom

Beseda heliografija se nanaša na fotografski proces, ki so ga razvili leta 1822. Odkar je začel delovati umetnik Michael Papadakis, pa ima ta tehnika povsem nov pomen. Možakar iz ameriške zvezne države Kolorado s pomočjo sončne svetlobe in povečevalnega stekla izvablja osupljive podobe. Še pred petimi leti je svoja dela ustvarjal s klasičnimi tehnikami, doma je imel kupe barv in drugih pripomočkov za slikanje. No, potem pa je odšel na potovanje po svileni poti iz Azije v Evropo in med potepanjem odkril genialno orodje – povečevalno steklo.



»Bil sem na Kitajskem pri prijatelju in na njegovi mizi zagledal povečevalno steklo. Spominjam se, kako je nanj sijalo sonce,« je povedal Michael. »V tistem trenutku me je prešinilo, da bi verjetno s tem lahko slikal.«



K sreči živi v mestu Golden, ki ima zavidljivih 300 sončnih dni na leto. Že pet let izpopolnjuje svoje tehniko, napredek je več kot opazen. Danes uporablja več vrst povečevalnih stekel, ki nikoli niso preveč oddaljena od njegovih lesenih podlag. Z lupo usmeri sonce v les in jo počasi premika – videti je, kot bi vlekel črto. Tako ustvari različne prizore od pokrajin do živali, romantičnih prizorov, logotipov za podjetja, prav vsega se lahko loti. »Za posamezno umetnino porabim vsaj eno uro, lahko pa tudi 30 ur, odvisno od velikosti in podrobnosti.« Pri delu je zelo previden, oči ima ves čas zavarovane s steklom za varjenje.



Žganje na les s soncem mu bistveno bolj ustreza od navadnega slikanja. »Kadar delam velike stvari, se ljudje ustavijo in kot hipnotizirani zrejo v svetlo točko. Moram jih opozoriti, naj prenehajo, da si ne bi pokvarili oči.«



Tehnika slikanja s soncem malce spominja na pirografijo, pri kateri na lesu puščajo sled z razžarjenim jeklom. Tudi končni izdelek je dokaj podoben, a vendar je slikanje s soncem fizično napornejše in tudi bolj romantično. Pa še elektriko privarčujemo.

