VIDEO: Mož Melanie Trump Donald: Zagrabi jo za pi***

NEW YORK – Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump se je prvič v svoji karieri opravičil za svoje besede, vendar pa kritiki niso zadovoljni, saj je v opravičilo vpletel napad na nekdanjega predsednika ZDA Billa Clintona in demokratsko predsedniško kandidatko Hillary Clinton. Ameriške televizije vrtijo posnetek Trumpa, ki se leta 2005 med oddajo Access Hollywood hvali sogovorniku, kako skuša spati s poročenimi ženskami in jih grabi za spolovila, kar mu dovolijo, ker je slaven. Video je v ZDA počil kot bomba in je močno pretresel celotno republikansko stranko.

Trump je doslej v letu dni kampanje povedal marsikaj, kar so kritiki in analitiki vzeli kot smrtno obsodbo kandidature, vendar se napovedi niso uresničile. Tokrat pa je bilo drugače, saj so ga napadli prav vsi ugledni člani stranke, nekateri pa odkrito zahtevajo njegov odstop od kandidature.

Dve opravičili

Trump je spoznal, da je vrag vzel šalo in je po uvodnem malomarnem opravičilu nekaj ur pozneje objavil še eno. Uvodoma je sporočil, da je šlo na posnetku le za klepet med moškima pred mnogimi leti in dodal, da mu je Clinton na golfišču govoril hujše stvari, s katerimi se njegove izjave ne morejo niti primerjati. »Če je bil kdo užaljen, se opravičujem,« je sklenil Trump. To za strankarske voditelje ni bilo dovolj iskreno in so zahtevali več, čeprav je šlo za prvo izjavo Trumpove kariere, ki je vsebovalo besedo opravičilo. Nekaj ur pozneje je objavil minuto in pol dolg video z novim opravičilom, kjer pa spet ni mogel mimo napada na Clintona. »Bodimo pošteni. Živimo v realnem svetu. Nikoli nisem trdil, da sem popoln, ali se pretvarjal, da sem kaj drugega. Povedal sem stvari, ki jih obžalujem in besede v tem 10 let starem posnetku so del tega. Izrekel sem jih, ni bilo prav in se opravičujem,« je dejal ter obljubil, da bo v prihodnje boljši človek.

Zloraba žensk in zastraševanje Clintonovih

Izjavo je nadaljeval z besedami, da je video le odvračanje pozornosti od pravih vprašanj, s katerimi se ubadajo ZDA, ki izgubljajo delovna mesta in je manj varna kot pred osmimi leti. »Hillary Clinton in njeni so uničili državo. Izrekel sem neumne besede, ampak velika razlika je med besedami in dejanji drugih. Bill Clinton je zlorabljal ženske, Hillary Clinton pa je žrtve sramotila in zastraševala. O tem bomo še govorili in vidimo se v nedeljo na soočenju,« je sklenil Trump.